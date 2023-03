Dans cette école, des enfants de 9 ans ont réduit la consommation électrique de 27%

Depuis quelques années, le projet wallon "Génération Zéro Watt" permet aux écoles de s'attaquer de front à la consommation énergétique. Et à Charleroi, une dizaine d'écoles participent chaque année. On a rencontré des 5e primaires de l'école Dewiest à Jumet, qui lorsqu'ils et elles avaient 9 ans, ont fait diminuer la facture électrique de l'école de 27%.

Génération Zéro Watt: à l'école Dewiest de Jumet (Charleroi), vingt enfants de 9 ans ont réduit la consommation électrique de leur école de 27%. ©VAN KASTEEL

"Il y avait pas mal de frigos qui restaient branchés durant les vacances, on a demandé que tout soit éteint, sauf dans la salle des professeurs", explique quelques enfants. Malek, 10 ans, ajoute : "on a aussi mis des affiches partout pour rappeler d'éteindre les lumières quand il n'y en a pas besoin ou d'ouvrir plutôt les rideaux s'il y a du soleil dehors au lieu de les fermer et d'allumer la lumière." Salia et Isra rappellent aussi qu'il faut débrancher ses appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés : machines à café, tableaux interactifs, etc. "27% d'économies d'énergie. On voit que ça n'a pas servi à rien, et oui on en a parlé à nos parents pour faire la même chose à la maison", disent-elles.

Avec leur institutrice, et accompagnés d'une asbl qui leur a fourni un accompagnement et du matériel pédagogique, les enfants ont tout géré eux-mêmes : ils ont regardé la consommation électrique des appareils quand ils sont allumés, quand ils sont éteint mais branchés. Ils ont regardé le compteur électrique de l'école quand toutes les lumières sont allumées ou éteintes. Et ils sont passés dans toutes les classes, réfectoires, couloirs et bureaux pour comptabiliser les points de consommation. On appelle cela "un audit". Il leur a servi pour, d'abord, faire des recommandations "qu'on est allé expliquer aux autres élèves et aux professeurs, il y avait quelques râleurs mais tout le monde nous a écouté quand même", mais aussi préparer des affiches à placarder sur les murs pour enfoncer le clou, et enfin pour analyser, après trois mois, les économies réalisées. Avec 27%, les jeunes de l'école Dewiest ont réalisé des records. Ils ont reçu chacun un petit diplôme mais aussi une mallette électrique, avec des câbles, des ampoules, des batteries et des pinces crocodiles, pour comprendre les circuits électriques, les isolants, les conducteurs.

"Ce qui est formidable, c'est qu'en plus de donner des bons réflexes pour la planète et pour les économies, on se rend compte que ce genre de projets fait toucher à tout : ils comprennent l'électricité, bien sûr, mais ils ont aussi fait des calculs avec les tableaux comparatifs et les pourcentages, ils ont fait du français avec les affiches, ils ont réfléchi ensemble à un plan commun et ils ont même pris la parole devant d'autres classes", soulignent les échevins de l'Enseignement, Julie Patte (PS) et de la Transition énergétique Xavier Desgain (Ecolo). A Jumet, dans l'école Dewiest, une classe de 20 élèves a pu toucher 200 enfants par leurs actions. C'est la troisième année que Charleroi s'est lancée dans Génération Zéro Watts, à un rythme d'une dizaine d'écoles par an. "L'objectif, c'est de toucher toutes les écoles et tous les enfants, en quelques années."