Deux maisons totalement détruites dans un incendie à Couillet (PHOTOS & VIDÉOS)

Le temps qu’ils arrivent sur place, l’incendie avait déjà pris de l’ampleur : la maison en travaux était en train de se consumer, l’incendie s’était propagé à une maison voisine et commençait à toucher une troisième.

En combattant l’incendie d’un côté tout en attendant des renforts – en hommes, en citernes et en autopompes, immédiatement demandés – les pompiers sous les ordres du lieutenant Gelpi et l’adjudant Delvigne ont commencé à attaquer le brasier. La police locale de Charleroi a établi un large périmètre de sécurité pour permettre aux pompiers d’intervenir, tout en demandant aux riverains de rentrer chez eux et calfeutrer les portes et fenêtres pour échapper à l’épaisse fumée se dégageant de l’incendie.

Deux maisons ont été totalement détruites, une troisième est également endommagée.