Fleurus-Farciennes: la ligne haute tension entre Saint-Amand et Tergnée doit être dédoublée, selon Elia

Depuis son installation en 1984, la liaison aérienne à haute-tension, qui relie le pylône de repiquage de Saint-Amand au poste haute-tension de Tergnée, a eu le temps de se fondre dans le paysage. Un simple coup d’œil suffit pourtant à s’en rendre compte: les câbles ne passent que par un seul côté des pylônes. Pour Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport électrique de 30 000 à 380 000 volts, le projet s’impose donc désormais: ce tronçon doit être équipé d’un second terne. Les raisons ne manquent pas, comme la société le souligne dans un communiqué: "Le réseau de transport d’électricité dans le Hainaut, autour de Charleroi, arrive à saturation. Elia doit faire évoluer ses infrastructures afin de répondre aux besoins des entreprises et des ménages, tout en prenant en considération les enjeux de la transition énergétique". Les études techniques menées par Elia ont démontré que le poste haute-tension de Tergnée, et donc la liaison aérienne de Saint-Amand à Farciennes, était un élément central de ce redéploiement.

Elia reconnaît: "La pose d’un second terne sur la liaison 380 kV déjà existante nécessite la réalisation d’une procédure plan-permis, qui a démarré par une réunion d’information préalable avec les riverains". Les habitants de la zone concernée ont maintenant quinze jours pour soumettre toutes leurs remarques sur ce dossier. Elia SA reste joignable, par courriel à l’adresse riverains@elia.be et via un numéro vert, le 0800 18 002. Si toutes les procédures se déroulent sans accroc et que les autorités compétentes prennent les décisions qui permettent ce dédoublement de la liaison aérienne, les travaux pourraient alors se dérouler en 2026 et 2027.