Le MOC veut une carte citoyenne pour les sans-papiers

Alors que la Vivaldi se félicite d’avoir réussi à trouver une solution à la crise de l’asile, le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) reste mobilisé derrière les sans-papiers. “Leur nombre est estimé à 150 000 dans le pays”, selon Hasan Varis, animateur permanent à la régionale de Charleroi Thuin. Ils seraient plusieurs centaines à Charleroi. “Au-delà de nos actions de sensibilisation, de revendication et d’interpellation politique, comme notamment lors de nos petits déjeuners débat à la brasserie Notre Maison, nous avons l’intention de demander à la ville de s’impliquer concrètement dans la reconnaissance et le soutien de ces personnes en situation illégale”, annonce la secrétaire fédérale du MOC carolo Adeline Baudson. Certains sont au travail, d’autres aux études comme Raymond, qui a fait le choix de se mettre au service de la cause. “Invisibilisés par l’absence d’existence légale sur le territoire belge, ils survivent à la marge, dans un système d’une complexité inouïe et qui évolue tout le temps”, constate Sabrina, permanente migrants de l’équipe interprofessionnelle de la CSC de Charleroi Sambre et Meuse. “De nouvelles normes ou obligations s’ajoutent en effet aux procédures existantes. Cela devient labyrinthique. À se demander si l’objectif n’est pas de décourager les gens ! ”