Charleroi: il dérobe un jeans et un t-shirt au H&M, mais Hicham évoque un malentendu: il allait payer

Présent en Belgique depuis un an, il a été interpellé alors qu’il volait un jeans et un t-shirt dans l’enseigne H&M du centre commercial Rive gauche à Charleroi. Grâce à cette interpellation, deux autres faits précédemment commis par Hicham ont été identifiés. En janvier et quelques jours avant ce vol au H&M, le voleur avait déjà dérobé, en deux fois, pour plus de 800 euros de parfum.