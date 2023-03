Fini le parking gratuit derrière la gare Charleroi-Central

Le PTB s’est rendu aux aurores derrière la gare pour lancer une “enquête d’opinion” en demandant aux passants ce qu’ils pensaient de la fermeture. “On remarque qu’une grande partie va chercher une alternative gratuite”, indique Pauline Boninsegna, cheffe de groupe au conseil communal. Ce n’est pas l’alternative proposée par la SNCB (un parking payant juste à côté, à 360 €/an) ni par la Ville (un abonnement pour se garer en rue existe à 120 €/an avec des limites de temps). “Les usagers vont plutôt préférer se garer plus loin, là où c’est gratuit, soit partir d’une autre gare où les abords ne sont pas payants.” Une autre grande partie opte pour l’option “parking SNCB”, par dépit. Mais plus interpellant, d’après les avis récoltés sur la matinée, une personne sur cinq annonce qu’avec la disparition du parking, elle préférera aller en voiture au boulot plutôt que se garer à Charleroi.

Il faudra encore voir cette menace mise en action, bien sûr, mais ça permet de montrer une tendance à la colère chez un certain nombre d’usagers. “Réaliser un échangeur pour faciliter la circulation aux abords de la gare n’est pas une mauvaise idée en soi”, précise Pauline Boninsegna, qui veut interpeller la majorité au prochain conseil communal. “Mais nous pensons qu’il faut un stationnement gratuit. Des employeurs menacent de quitter le centre-ville et certains établissements horeca déménagent pour s’installer ailleurs. Pourquoi n’a-t-on pas anticipé des solutions pour remédier aux 400 places de stationnement qui disparaissent ?”

Comme alternative au stationnement, le ministre Philippe Henry et l’échevin local Xavier Desgain avaient mentionné, lors de l’annonce du nouvel échangeur, que la préconisation officielle ne changeait pas : prendre les transports en commun, partager les frais de parking avec du covoiturage, ou trouver des alternatives qui ne bloquent pas une voiture durant 8 heures tous les jours sans bouger près du centre-ville.

Le TEC propose des parkings P + R (gratuits pour rejoindre la gare en transport en commun) à Jumet Madeleine, à Gilly Soleilmont et au Faubourg de Bruxelles (Gosselies).

