"La justice est accessible, avoir un avocat ne coûte pas nécessairement un bras": le barreau de Charleroi ouvre ses portes à toutes et à tous

Ces portes ouvertes étaient également l’occasion de déconstruire des idées reçues comme “Les avocats sont des loups et les loups ne se mangent pas entre eux", "un avocat ça coûte un bras", "c’est galère de trouver un bon avocat," etc.

En ce qui concerne les prétendues connivences entre avocats, la Batonnière du barreau de Charleroi Nathalie Monforti balaie cette idée d’un revers de la main. “Tous les avocats ont la même formation et ils défendent au mieux les intérêts de leurs clients. Les avocats travaillent avec les moyens mis à leur disposition et n’ont pas d’obligation de résultat.”

Quant à l’inaccessibilité des avocats et les idées qu’ils vivent dans une tour d’ivoire, c’est aussi une fausse idée. En effet, au barreau de Charleroi, le 3e de Wallonie en termes d’importance ce sont quelque 500 avocats qui sont à la disposition de leurs clients.

Les avocats ont aussi pour mission d’aider qui en éprouve la nécessité. Un adage veut “qu’un avocat c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter des ennuis après.” Le droit à la justice est pour tous grâce à l’aide judiciaire et ce qu’on appelle communément les avocats “ProDeo”. À Charleroi, ils sont 250 à la disposition des justiciables.

Même avec de faibles revenus il est possible à tout un chacun de bénéficier d’un conseil. Depuis le 1er janvier, les seuils et montant applicables à l’aide juridique sont les suivants : une aide juridique peut être accordée gratuitement en totalité ou partiellement à certaines conditions. Pour une aide totalement gratuite, il faut être une personne isolée dont les revenus et moyens d’existence mensuels nets sont inférieurs à 1 426 euros et pour les cohabitants les revenus et moyens d’existence mensuels nets sont inférieurs à 1 717 euros. Pour une aide partiellement gratuite, une personne isolée doit avoir des revenus et des moyens d’existence mensuels nets compris entre 1 426 euros et 1 717 euros. Pour une personne cohabitante les revenus doivent être compris entre 1 717 euros et 2 007 euros.

En 2021, il y a eu 13 000 demandes accordées avec désignations d’un avocat.