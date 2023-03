Une formation contre la violence imposée à Marouan, poursuivi pour des coups sur son épouse

Face à la justice, et compte tenu des inquiétudes de la présidente Jadin, Marouan avait tenté de rassurer tout le monde sur son comportement. À croire ce dernier, tout va pour le mieux à la maison. Pourtant, le substitut du procureur évoquait une notice ouverte pour de possibles violences sur les enfants du couple et la présidente du tribunal narrait les propos tenus par l’épouse dans le dossier. La victime évoquait “un climat d’insécurité constant pour elle et ses enfants”, ainsi que plusieurs claques et coups de tête déjà reçus de son mari.

En réponse, Marouan se plaignait de l’étiquette collée sur son front. “J’en ai marre d’être traité depuis deux ans comme s’il était un criminel.” Pour “être rassuré”, le substitut Signor suggérait la mise en place de conditions probatoires. Avec une peine d’un an de prison. Peine qui a été prononcée, lundi matin, contre Marouan. Une formation en gestion de la violence est prévue parmi les conditions probatoires.