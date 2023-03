Bains à l'eau froide, pieds nus sous la neige: un couple condamné pour des coups et traitements dégradants sur 5 enfants

Des bains d’eau froide et les pieds nus dans la neige

La jeune fille confirmait également avoir été témoin de plusieurs coups assénés à ses cinq frères et sœurs, aussi bien de la part de Valérie que de Raymond, le beau-père. À l’école aussi, la plaignante avait confessé recevoir des coups de ceinture et ne pas avoir accès aux armoires et au frigo, verrouillés à clé. Une autre enfant, auditionnée, ajoutait avoir reçu un coup de cendrier et que les prévenus n’hésitaient pas à projeter les mineurs au sol.

Valérie, la mère de famille, admettait avoir riposté à une seule reprise après avoir reçu un coup de pied dans le ventre (alors qu’elle venait de se faire opérer) d’une de ses filles. Pour les traitements dégradants, la prévenue contestait les bains d’eau froide en guise de punition et l’existence d’une vidéo montrant la mère de famille invectiver l’une de ses filles marchant les pieds nus dans la neige, en pleine nuit, vêtue d’un simple t-shirt et d’un pantalon 3/4. "Cela s’est produit à l’école. Et non, je n’ai jamais maintenu l’un de mes enfants dans un bain d’eau froide. Mais en été, les enfants allaient sous l’eau froide parce qu’ils le voulaient", jurait Valérie. L’un des fistons victimes des punitions à l’eau froide a toutefois contredit les propos de sa maman en direct à l’audience…

Une mesure de faveur

Pour le beau-père, qui avait reconnu avoir infligé des fessées aux enfants, le parquet avait requis une peine d’un an de prison. Compte tenu de l’absence flagrante de remise en question de Valérie, deux ans de prison étaient requis à son encontre.

Ce mardi matin, le tribunal correctionnel a prononcé les peines de prison requises. En octroyant un sursis probatoire de 5 ans aux deux prévenus.