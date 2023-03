Mais chacune des scènes semble se justifier selon le prévenu. Pour la première scène, Zakaria s’est emporté parce qu’il a découvert que sa compagne venait de consommer des produits stupéfiants. "Et la seconde fois, on s’est disputé et j’avais les nerfs à cause du boulot", détaille-t-il. Fort heureusement, l’absence de casier judiciaire plaide en faveur du prévenu. Mais, qui dit infraction pénale, dit forcément qu’une sanction judiciaire doit être prononcée.

Le substitut Signor ne s’oppose pas à une mesure de faveur, dès lors qu’il pourrait s’agir d’un unique "dérapage" de Zakaria. Me Desgain, à la défense, propose alors une suspension probatoire du prononcé. Ce qui n’apparaîtra pas sur le certificat de bonne vie et mœurs de son client, moyennant le respect de conditions probatoires.

Jugement le 11 avril.