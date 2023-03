Gosselies: le Biotech poursuit sa croissance, IPG aide chaque année 200.000 malades

“Cette nouvelle aile renforcera les activités du groupe IPG à savoir : l’anatomopathologie, la génétique, la biologie moléculaire et cellulaire et la microbiologie moléculaire. Elle permettra ainsi à l’Institut de développer davantage d’activités novatrices dans ces techniques, de mieux diagnostiquer les pathologies dont souffrent les patients et ainsi maintenir le plus haut niveau d’expertise en la matière, ” explique Jean-François Ghidetti, directeur général.

Fondée en 1958, l’entreprise est spécialisée dans le diagnostic des cancers, des maladies génétiques, des maladies rares et dans l’analyse de l’ADN, l’Institut de Pathologie et de Génétique emploie plus de 330 personnes et réalise, chaque année plus de 350.000 analyses au bénéfice de près de 200.000 patients. Véritable référence dans son domaine, le savoir-faire d’IPG est reconnu hors des frontières nationales. “Au sein du groupe IPG, nous avons un modèle unique qui réuni sous le même toit trois domaines du diagnostic médical important que sont l’anatomopathologie, la biologie moléculaire et le centre de génétique. Nos défis, sont de pouvoir d’une part continuer à offrir à nos hôpitaux partenaires un service de qualité et complet dans le domaine de la personnalisation de la prise en charge thérapeutique pour le patient ce qui contribue à un meilleur confort du patient. ”

Le plus important centre d’anatomopathologie de Wallonie se positionne comme une plate-forme d’excellence au service de la médecine hospitalière. IPG et sa filiale Seqalis font partie des nombreuses entreprises qui font du Biopark de Gosselies une référence en termes de concentration de sociétés actives dans les biotechnologies. Ce statut particulier donne un poids non négligeable auprès des autorités politiques wallonnes. Le besoin de personnel superspécialisé fait se poser la question de l’importance de la formation et de l’apprentissage des sciences dans les écoles et les universités. Le but d’IPG ainsi que d’autres entreprises du Biopark est de fournir des conditions de travail et de développement permettant d’éviter la fuite des cerveaux vers d’autres cieux.