Le pont de Presles, secoué par les inondations, va être reconstruit "à l'ancienne"

Trois solutions avaient été proposées pour la réhabilitation de ce joli pont, proche du château des comtes d’Oultremont, qui avait érigé en 1859. Soit il était possible de le consolider, soit un nouveau pont pouvait être reconstruit, soit enfin un démontage/remontage de l’ouvrage existant était envisageable. Cette dernière n’étant pas l’option la plus économique… C’est pourtant celle-là qui a emporté l’adhésion du collège PS-MR. "C’est la plus chère, mais aussi la plus solide et la plus esthétique", indique-t-on à la commune où l’on avance que le site serait le plus photographié de l’entité. "Un beau projet, fait à l’ancienne", annonce avec le sourire l’échevin des Travaux, Jean-Pierre Deprez.

Avec le Fonds des calamités

Le principe, c’est de doter le pont d’une nouvelle structure tout en lui préservant son apparence actuelle. Coût des travaux: 556 746 €, TVA comprise. Un montant qui, outre la rénovation du pont, inclut à proximité une aire de stationnement mieux organisé, un parking pour vélos et des bornes de recharge électrique. L’impact sur les finances de la commune sera heureusement limité: la quasi-totalité du coût sera supportée par le Fonds des calamités.

Le début des travaux est programmé après les congés du bâtiment, au début du mois d’août 2023. Un délai plutôt long, de 130 jours ouvrables, a été pré en raison d’une certaine complexité du chantier: la rivière devra être détournée d’un côté, puis de l’autre, pour permettre d’intervenir sur le pont.

Avant cela, le dossier devra suivre son parcours administratif, notamment le cahier des charges, le type de marché, l’appel d’offres, Igretec jouant le rôle de bureau technique et de coordinateur sécurité. Le projet devra aussi passer par la phase du permis de bâtir qui comprend une enquête publique prévue entre le 20 mars et le 18 avril.

Autre bonne nouvelle, la commune ne s’arrêtera pas à la réfection du pont: la rue du Pont sera aussi rénovée dans le cadre du plan wallon PIC (Plan d’investissements communaux) 2022-2025. Le cahier des charges sera bientôt établi.