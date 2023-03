Envie de rénover? À Fontaine-l’Evêque, la commune finance vos audits énergétiques

Avec les prix des énergies qui ont flambé ces derniers mois, plus que jamais, une importance croissante est accordée à l’isolation des maisons et des bâtiments en général. Afin de savoir ce qui est nécessaire de réaliser comme travaux et également les prioriser en vue d’améliorer les performances énergétiques de la construction, la ville de Fontaine-l’Evêque propose à ses citoyens des audits énergétiques entièrement pris en charge par la commune.