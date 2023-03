Parité, mixité d’âges, équilibre géographique : la fédé PS de Charleroi se dote d’un véritable “gouvernement”

Comme l’avait annoncé Thomas Dermine avant sa réélection à la présidence, le bureau a été élargi : il compte à présent cinq vice-présidents et trois délégués spéciaux. Neuf membres avec le président, c’est-à-dire… plus que l’exécutif wallon.

L’enjeu de 2024 est de taille : législatives et européennes au printemps, provinciales et communales à l’automne. Le PS ne peut pas se louper.

Pour mettre en œuvre son plan de mobilisation, Thomas Dermine a voulu s’entourer de femmes et d’hommes d’expérience et de convictions, dans le respect à la fois de la parité de genres, de l’équilibre géographique et de la mixité des âges : si l’équipe qui a accompagné sa fin de mandat a été reconduite (elle se compose de Sophie Mengoni, échevine à Fontaine l’Evêque, Christian Dupont de Pont-à-Celles – le doyen, et Loïc D’Haeyer bourgmestre de Fleurus), deux nouvelles figures viennent la compléter : l’échevine de Charleroi Babette Jandrain d’une part, de retour à la fédé après un retrait d’un an et demi pour raisons familiales et Virginie Geeraerts, jeune échevine à Aiseau-Presles de l’autre. Trois délégués ont également été élus à l’unanimité lors du congrès convoqué ce mardi à la maison du peuple de Chapelle-lez-Herlaimont : Maxime Hardy va poursuivre son mandat au service des élus, rejoint par Isabelle Greco, cheffe de cabinet de l’échevine de l’Égalité des chances de Charleroi, qui sera en charge de la parité de genres et Amandine Sautier, présidente de l’Union socialiste communale de Pont-à-Celles qui devient déléguée aux USC.