Retour du beau temps et des fêtes : attention, organiser un événement prend du temps

Afin de se mettre en ordre et d’encourager les organisateurs à le faire au mieux, la Ville a procédé à quelques ajustements. “D’une part on a un document plus léger à remplir et il n’est plus nécessaire de s’y prendre des mois à l’avance. Pour les événements rassemblant moins de 500 personnes il faut s’y prendre un mois à l’avance à la place de trois mois précédemment et pour les événements rassemblant plus de 500 personnes, il faut s’y prendre 2 mois à l’avance. On gagne entre un et deux mois. ”

Pour aider à remplir les documents, un vade-mecum a été créé. “Ce vade-mecum reprend tout ce que l’organisateur doit faire tant pour les assurances que pour la sécurité. Il est aussi expliqué ce qui nécessaire pour les PMR par exemple. Avec ma collègue Alicia Monart, Échevine de l’Égalité des Chances nous avons souhaité que les événements soient totalement inclusifs. Il est donc expliqué ce qu’il faut remplir comme conditions pour être un événement inclusif notamment en termes d’accès et de réglementation à suivre. ”

Du côté de la Ville, on se dit prêt à aider tous les organisateurs qui souhaitent mettre un événement sur pied. “Il est important de soutenir les personnes qui souhaitent faire vivre les quartiers et la ville en général. Nous les en remercions beaucoup. ”

Pour les organisations qui n’ont pas un but lucratif, la Ville peut également intervenir en termes de logistique, dans la limite du matériel disponible, pour prêter des tables, des bancs et autres barrières.

L’encadrement des organisateurs d’événements ouverts au public a été amélioré grâce à un travail transversal entre différents échevinats dont les Sports, l’Égalité des Chances et les Quartiers.