Charleroi : Anne-Sophie Deffense quitte C +

”Il y a une dissension au sein du mouvement C + avec un collègue, et ce n’est pas constructif pour le groupe de travailler dans un climat qui n’est pas serein. Je vais donc siéger en tant qu’indépendante”, déclare-t-elle, sans vouloir s’étendre. Dès le prochain conseil, elle “rejoindra” les autres conseillers indépendants Nicolas Kramvoussanos (ex-Défi) et Brahim Ziane (ex-PTB).

Pour autant, ce n’est pas un aveu d’abandon de la vie politique : “oui, je compte me représenter aux élections”, répond-elle quand on l’interroge. “Enfin… je pense, en tout cas. Mais on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait.” Aucune décision n’est arrêtée à ce stade, confie-t-elle.

Après avoir travaillé chez Ecolo et avoir été présente sur des listes électorales pour les Verts, Anne-Sophie Deffense a rejoint en 2018 C + au niveau communal. Hors de son mandat politique, elle est avocate.