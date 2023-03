Evacuation d'un building de 7 étages et 40 appartements à Charleroi

Un appartement en feu dans un immeuble à 7 étages et 40 appartements, route de Mons à Charleroi. ©FVH

Les pompiers de Marcinelle sont partis en urgence, avec un "départ complet" (grande échelle, autopompe, citerne, véhicule de commandement). Sous les ordres du lieutenant Gelpi et de l'adjudant Delvigne, accompagnés de plusieurs équipes de la police de Charleroi et avec un renfort d'ambulanciers des deux ambulances et d'un SMUR envoyés en renfort, les secours ont évacué les occupants pour les diriger vers les équipes médicales.

L'incendie a cependant été rapidement maîtrisé. La route de Mons a été fermée à la circulation le temps l'impressionnante intervention.