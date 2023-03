Une soirée arrosée : Jessica a “vrillé” après avoir consommé alcool et cocaÏne

Pour pouvoir s’expliquer sur son attitude, Jessica a dû former opposition au jugement. Via son avocat, Me Pierre Denis, l’opposante confirme son implication dans la bagarre. “Sous alcool et cocaïne, elle s’en est prise aux deux protagonistes dans une bagarre impliquant les trois personnes. Elle a eu le cerveau retourné, à cause de l’alcool et de la cocaïne consommée toute la nuit”, explique l’avocat. Menacée avec un bâton, Jessica est parvenue à désarmer l’homme et a utilisé le bâton pour asséner plusieurs coups.

Sans le moindre antécédent correctionnel, la quadragénaire espère plutôt obtenir une suspension simple du prononcé. Cette demande est laissée à l’appréciation du tribunal, par le parquet. Jugement dans un mois.