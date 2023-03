Il a tout changé pour devenir réparateur de vélos électriques à Fleurus: “l’eau, c'est l’ennemi”

La chauffagiste de formation s’est donc mis au travail et a commencé par une formation de mécanicien cycles traditionnelle et une fois sa certification en poche il s’est lancé le challenge d’apprendre seul à réparer les moteurs électriques et de créer sa société Bike Ohm. “J’ai démonté les moteurs pour voir leur fonctionnement et j’ai appris dans des livres et sur internet. ”

Dans son atelier aux allures de salle d’opération il ouvre et soigne les moteurs cassés. “Peu de gens le savent mais l’ennemi numéro un d’un vélo électrique c’est l’eau. En pénétrant dans le moteur elle provoque de la rouille et endommage les cartes électroniques. Les roulements débrayables et les courroies peuvent aussi casser. Il peut y avoir des réactions en chaîne avec des dommages plus importants. Certains qui font du vélo dans la boue peuvent endommager leur moteur juste en lavant. L’utilisation d’un jet à haute pression n’est pas recommandée comme on pourrait le faire pour une moto-cross. Il est conseillé, si on n’a pas de système d’étanchéité, d’y aller plus doucement et de laver la partie moteur à l’éponge. ”

L’un des premiers défis est d’ouvrir le moteur et de diagnostiquer la panne. Lorsqu’un roulement est cassé, des petits morceaux peuvent voyager dans tout le moteur. Il est nécessaire de tout démonter et d’enlever tous les morceaux éparpillés. Pour les dommages causés par la rouille il faut aussi agir prudemment pour garder la pièce aux bonnes dimensions. “Un moteur est un peu comme un système d’horlogerie, l’action d’un élément entraîne l’action d’un autre élément donc si l’un de ceux-ci ne fonctionne plus cela provoque des pannes en chaîne. ”

Si les réparateurs de vélos à assistance électrique se comptent sur les doigts d’une main, ils sont très courtisés par les vendeurs de cycles pour des collaborations.