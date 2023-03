Les seniors ont la pêche et ils le font savoir

Si les activités ont toujours connu un certain succès, Alain Vanek remarque que depuis la fin des mesures de confinement, les aînés n’ont jamais été aussi actifs et demandeurs que maintenant. “Maintenant, les seniors veulent en profiter et vivre à fond l’instant présent sans repousser leur participation à tel ou tel événement. Que ce soit pour les thés dansant, les dîners ou les spectacles, les réservations se font très vite. Nous restons à l’écoute de leur demande et tâchons d’être à la page en matière d’animations. ”

Si les événements ont un tel succès c’est notamment pour que les seniors passent du temps ensemble et mettent de côté, l’espace d’une après-midi ou une journée, leur casquette de parents ou de grands-parents. Ce temps est à eux et ils en profitent pleinement.

Bien que le côté festif est fortement apprécié, en général, ce sont toutes les activités pour seniors qui sont prisées. Philippe Van Cauwenghe, en charge des Aînés se réjouit de cet engouement à participer à toutes sortes d’activités. “Ben entendu le côté festif est très important mais d’autres activités remportent également un franc succès. Des cours de langue par exemple sont donnés ainsi que des cours d’informatique pour savoir se servir d’un smartphone. Il existe pas mal d’activités toutes destinées à garder nos aînés actifs le plus longtemps possible et à vivre au mieux dans une société où la technologie est très présente. Ils ne peuvent pas être mis de côté sous le prétexte qu’ils sont dépassés. De plus c’est une des missions de la Ville de Charleroi d’être aux côtés de ses citoyens quels que soit leur âge ou leur condition. ”