Menaces et vol chez un dépanneur : au lieu des deux ans de prison, Azad obtient la peine de travail

Au moment de la précédente condamnation, le tribunal correctionnel de Charleroi avait estimé que le prévenu était bien coupable d’avoir commis un vol avec violence au sein de l’entreprise SD Dépannage, à Roux et d’avoir menacé plusieurs employés sur place. Le 19 juin 2020, Azad s’est rendu chez le dépanneur pour récupérer le véhicule de son papa saisi dans le cadre d’un autre dossier judiciaire. La situation a totalement vrillé quand l’opposant a découvert l’état de la voiture. “Il manquait plein de pièces au véhicule que j’allais récupérer et il était dans un mauvais état. Et il ne voulait pas me rembourser le véhicule”, justifiait Azad, évoquant un “coup de nerf”.