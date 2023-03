Charleroi: rencontre avec Marie Noble, la nouvelle directrice du PBA

Marie Noble ne pratique pas la diplomatie forcée, à ce propos: "Pierre Bolle a réussi quelque chose, il a fidélisé le public du PBA. Nous avons ici des gens, de tout âge et de toute origine, qui viennent découvrir toutes sortes de spectacles, les yeux fermés, car le PBA a gagné leur confiance. Nous comptons 3000 abonnés, c’est un chiffre impressionnant !". Surtout, elle apprécie le moment de transition mis en place: "J’ai commencé ce lundi 13 mars, et Pierre Bolle est à mes côtés jusqu’au 30 avril, pour un relais des dossiers tout en douceur. Ça se passe bien, c’est un plaisir de vivre ce type de période d’initiation et de transmission" ; qui se poursuivra, d’une certaine manière, un peu au-delà: "La saison prochaine a déjà été bouclée par Pierre Bolle et l’équipe du PBA. Je ne me plongerai dans une programmation en solo que l’année suivante, pour l’exercice 2024-2025", souligne Marie Noble, avec une promesse avouée: "Je viserai à rester dans une certaine continuité. Nous ajouterons peut-être des choses mais nous n’allons rien supprimer. Musique, théâtre, danse, jazz, lyrique léger, arts circassiens, tout cela fait partie du PBA. Au pire, nous nous adapterons aux réalités financières. Si les grandes productions opératiques deviennent difficiles budgétairement, par exemple, nous pourrions n’en faire que deux par saison plutôt que trois, c’est du bon sens".

Deux axes prioritaires

Reste désormais à envisager l’avenir. "J’ai évidemment été choisie sur base de mon dossier de candidature mais la première phase, ça sera de passer à l’aspect pratique et faisable de ces intentions déclarées. J’attends une étape avec impatience, celle de présenter le tout aux membres de l’équipe du Palais des Beaux-Arts, ce sont, elles et eux, les premiers concernés". La directrice lève tout de même un coin du voile sur deux certitudes de travail, qui seront autant de lignes de force pour les cinq, voire les dix, années à venir.

D’abord, renforcer le maillage du PBA. "L’une des vraies richesses de Charleroi, c’est la vivacité de sa sphère culturelle et le fait que tous dialoguent et travaillent ensemble. Je veux collaborer de manière encore plus marquée, et structurelle, avec les autres opérateurs carolos. La grande salle du PBA compte 1800 places, elle doit rester disponible, selon les besoins, pour les autres, tels que Charleroi danse ou l’Eden, pour n’en citer que deux. Il existe une formule d’abonnement commune, on pourrait aussi imaginer un portail Internet commun, qui comprendrait l’offre de chaque grand opérateur culturel de la ville".

Ensuite, anticiper la fin du grand chantier Charleroi DC, qui continue à éventrer la place du Manège, devant le PBA: "Je compte surtout capitaliser sur l’ouverture du futur Campus universitaire, qui ne sera pas loin de nous. Je voudrais installer le PBA aussi comme lieu de fidélisation du public étudiant. Je vais rapidement rencontrer les rectorats universitaires et la haute école Condorcet pour discuter de tout cela", conclut la nouvelle directrice.

La nouvelle directrice est conquise par les aspects patrimoniaux du Palais des Beaux-Arts

Brabançonne de naissance, principalement active dans le monde culturel bruxellois, Marie Noble revient sur ses premiers contacts avec Charleroi: "De 2007 à 2015, j’ai supervisé les opérations de Mons 2015, Capitale européenne de la Culture. Dans ce cadre, j’ai échangé et travaillé avec l’Eden, le BPS22, l’Ancre, le Musée de la Photo. J’avais pris conscience alors de la vivacité culturelle de la ville. Plus récemment, pendant les années de pandémie, alors que je supervisais la Foire du Livre de Bruxelles, nous avons voulu mettre les villes wallonnes à l’honneur, en commençant par Charleroi. Une nouvelle visite m’a alors convaincue que la ville ne correspondait plus aux vieux clichés que l’on entendait encore à son propos". C’est dans cet état d’esprit qu’elle a répondu à l’appel pour un nouveau directeur du PBA. Une visite en amont a alors été organisée et là, c’est le coup de foudre: "Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi est un bâtiment exceptionnel, énorme, certes. Une construction pareille, à notre époque, ça ne se ferait certainement plus. Mais c’est une institution qui, au-delà de ce qu’elle propose comme contenu culturel, est un élément de patrimoine en elle-même".

La nouvelle directrice se lancerait presque dans un inventaire à la Prévert: "Les cintres, qui sont toujours actionnés manuellement, l’atelier de menuiserie au sous-sol, la statue de Marino Marini, dans l’entrée, dont il n’y a que trois exemplaires dans le monde. J’en suis encore à me balader dans les coulisses et à découvrir de nouveaux éléments remarquables". Elle conclut, tout sourire: "J’ai travaillé à Bozar, à Bruxelles. Et je peux dire qu’à Bozar, il n’y a pas une fresque de Magritte qui orne tout un mur, à l’étage. Ça, c’est au PBA !".