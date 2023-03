Il lui a lancé une canette de 50 au visage mais assure ne plus boire: "Vous êtes sûr ? Parce que là ça sent fort l’alcool"

Michel s’est en réalité saisi d’une canette de bière de 50 cl pour la lancer au visage de Sylvie. "J’étais perdu dans l’alcool et j’ai pété un câble à cause de la boisson", confirme le prévenu. En état de récidive à cause d’une lourde condamnation à 4 ans de prison, Michel peut risquer gros. Le substitut Signor se montre ouvert et demande qu’une lourde peine de travail soit prononcée contre le prévenu.

Sans avocat, Michel se montre d’accord avec cette mesure de faveur. Attention toutefois, car si la peine de travail n’est pas entièrement exécutée, ce sera une peine de prison ferme. Jugement dans cinq semaines.