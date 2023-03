Une commission Égalité femmes-hommes au Parlement Wallon : “on travaille sur l’entrepreneuriat féminin”, souligne le président carolo Nicolas Tzanetatos

Nicolas Tzanetatos est président de cette commission depuis moins d’un an. “Nous avons choisi de travailler sur l’entrepreneuriat féminin, dans le sens le plus large possible : pas seulement celles qui créent leur job, mais aussi celles qui veulent se développer au niveau professionnel, dans l’administration, comme employée ou comme indépendante”, dit-il. Avec le PS, le PTB, Ecolo et Les Engagés, le MR planche sur une liste de recommandations pour les ministres (emploi, économie, formation) en espérant faire valider des propositions concrètes d’ici la fin de la législature.

”Il y a plein de pistes, bien sûr. On pourrait avoir un pourcentage d’aides publiques à affecter spécifiquement à des profils féminins, ou bien viser des aides à l’emploi pour les familles monoparentales – ce qui pourquoi pas pourrait bénéficier aux hommes seuls aussi – ou à nouveau viser un certain pourcentage de création d’entreprises par des femmes, pour l’émancipation. Avec les statistiques genrées de l’IWEPS, on voit que même dans les financements, les femmes entrepreneuses reçoivent moins d’argent des outils financiers publics. On peut aussi, par des décisions politiques, aider à féminiser ce qu’on pourrait appeler “des métiers masculins”, ou l’inverse, par exemple par des chèques formation là où les chiffres montrent qu’il y a des différences dans les accès aux métiers, notamment la logistique, la construction, l’aide à la personne, etc.” Pas de surprise : pour le libéral, “le travail est un vecteur d’émancipation.”

Il précise : “il me semble qu’il y a pas mal de droits qui sont plus ou moins acquis, notamment l’égalité salariale à poste égal. Par contre, par l’action politique, on peut espérer atteindre une égalité effective de ces droits. Le modèle sociétal fait qu’en cas de séparation, la femme héberge le plus souvent les enfants. Qu’en cas de maladie dans la famille, c’est la femme qui rogne sur son temps de travail. Que la répartition des tâches dans le ménage n’est pas égalitaire. Au quotidien, ces droits sont donc parfois mis à mal, et on doit, en tant que politique, tout mettre en œuvre pour lever les barrières qui mettent un frein à cette égalité.”

Pour construire la réflexion de la commission et plancher sur lesdites recommandations, Nicolas Tzanetatos a notamment demandé à entendre les directrices notamment du SPW, de l’IFAPME ou encore du Forem. “La commission n’est pas ce qu’on appelle une commission permanente, elle dépend de Christie Morreale, mais on se réunit régulièrement pour préparer ces propositions.”