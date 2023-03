Charleroi: non-assistance à un pêcheur en danger

Samedi, en fin de journée, deux adolescents de 13 et 14 ans profitent de l’ouverture de la pêche le long du chemin de halage, à hauteur de la rue de la Victoire, à Roux. Ils ont jeté leur ligne et patientent quand, soudain, le plus jeune tente de récupérer un petit objet qui lui a échappé des mains. Mais le mouvement le fait glisser sans toutefois le faire tomber dans la Sambre canalisée.