Discriminations : ça va “fighter” à Charleroi !

Pour mener ces combats, c’est une véritable armée qui se dresse. Pour la composer, l’Échevine y a intégré différents partenaires issus du monde culturel, du monde associatif ainsi que le centre commercial Rive Gauche. “Le manque de respect, le racisme, l’homo et la transphobie, les discriminations en matière de handicap, les violences faites aux femmes, la maltraitance animale… ça suffit ! Ici à Charleroi c’est tolérance zéro, ” insiste Alicia Monard.

Bien qu’il s’agisse de combats, les moyens utilisés pour ces luttes sont fondés sur la formation et la sensibilisation.

Dans ces Big Fights, la Ville est au centre d’actions déjà portées par des acteurs et des actrices de terrains toutes et tous issus du secteur social mais aussi du secteur culturel notamment avec le réseau des bibliothèques de Charleroi, par des services publics et des opérateurs privés, par des associations engagées et des institutions dédiées, par des plateformes spécifiques ou encore par des collectifs citoyens motivés.

Les différentes campagnes s’articuleront autour de trois volets : des outils de sensibilisations, des partenariats et des actions. Ces volets viseront non seulement un public le plus large possible mais aussi le personnel communal. “L’idée, en lançant nos Big Fights, c’est aussi de balayer devant notre porte et de se bouger pour que la Ville et son personnel deviennent exemplaires, ” poursuit l’Échevine. Le Conseil communal sera également sensibilisé et invité à s’impliquer.

Concrètement, chaque fight comprendra une campagne d’affichage couvrant quelque 200 sites de la Ville, des capsules vidéos réalisées par la télévision locale Télésambre tant pour la télé que pour les réseaux sociaux.