La Wallonie et l'espace: Sonaca s'associe à Gateway, la station spatiale lunaire

Sonaca aura pour mission de concevoir et fournir des structures et sous-systèmes clés des éléments de la station. Ces projets, représentant un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros, se dérouleront jusqu'au vol des équipements en 2026. Ces développements nécessiteront la prise en compte de contraintes thermiques fortes et d'un requis de masse stricte, mais également l'intégration d'aspects systèmes. Ces développements seront conduits selon un schéma de développement classique avec la fabrication et le test de prototypes représentatifs avant la fabrication et la livraison aux clients des modèles de vol.

Cette implication sur la future station spatiale lunaire marque la contribution de Sonaca aux explorations spatiales futures. "Avec ce projet, Sonaca entend conforter sa position dans le domaine spatial et son expertise au niveau des systèmes. Nos équipes sont très fières de participer à cette nouvelle mission, qui permettra l'exploration humaine durable de la Lune", a souligné M. Delatte.

La Belgique et l'ESA (agence spatiale européenne) participent aussi au projet piloté par la NASA, comme le rappelaient nos confrères de La Libre.