Le Bois du Cazier, première sortie officielle de la nouvelle ambassadrice d'Italie

Nouvelle ambassadrice d’Italie en Belgique, Mme Federica Favi s’est rendue ce lundi au Bois du Cazier pour une visite privée, en compagnie du consul général à Charleroi, Pier Forlano, et d’une de ses conseillères. La catastrophe du 8 août 56 à Marcinelle est gravée dans toutes les mémoires, une cérémonie en marque chaque été le sinistre anniversaire: parmi les 262 victimes, 136 Italiens. "Ce drame a non seulement rapproché nos deux peuples, a souligné la diplomate, il a fait émerger la conscience européenne et grandir notre identité commune". Accueillie par le directeur du musée, Jean-Louis Delaet, son adjointe Colette Ista et le conservateur Alain Forti, l’ambassadrice est allée à la rencontre de plusieurs témoins, comme Loris Picolo, une orpheline ou Gaetano Lavalle, un ancien mineur.