L’école de la Duchère partiellement fermée : les enfants auront cours à 750m de là

La solution a été annoncée : il s’agit d’utiliser les bâtiments du CRIAC (formation pédagogique des enseignants), à 750 mètres de l’école, dans la rue du Dur. “Le CRIAC est un bâtiment scolaire qui remplit donc toutes les conditions pour accueillir les élèves de façon qualitative”, souligne la Ville de Charleroi par voie de communiqué. La distance est évidemment un facteur déterminant, puisqu’il faut éviter que les parents n’aient à parcourir des kilomètres supplémentaires et/ou changent leurs habitudes de mobilité en raison de la situation à la Duchère.

L’ensemble des activités scolaires reprendra donc pour les 150 enfants concernés, le jeudi 23 mars à la rue du Dur, 2, à Montignies-sur-Sambre. Pendant ce temps, l’école de la Duchère restera fermée par mesure de précaution. “Afin de pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions et de permettre aux enseignant.e.s de s’approprier les nouveaux locaux, les cours seront suspendus ces lundi, mardi et mercredi. Néanmoins, une solution est mise en place pour les parents n’ayant pas de possibilité de garde de leur enfant, en cas d’absolue nécessité, ils pourront amener celui-ci dans une autre implantation scolaire”, ajoute la Ville. “Les enfants de maternelle seront donc accueillis (ces trois jours de battement, NdlR) à l’école du Roctiau (rue des Cartiers 4 à 6061 Montignies) et ceux du primaire le seront à l’école des Cités (Avenue du Centenaire 121A à 6061 Montignies).”