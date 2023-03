Châtelineau: le site des Mottards partagé entre médical et commerces

Le groupe De Vlier, connu chez nous et dans plusieurs pays d’Europe pour ses projets Frunpark, avait décroché les permis pour créer un projet de ce modèle sur le site des Mottards, aux confins de Châtelineau et Gilly. Une victoire de dure lutte, la Ville ayant introduit plusieurs recours. Elle estimait surtout que l’activité projetée nuirait à la zone commerciale de Cora voisine et qu’elle poserait des problèmes de mobilité. Elle y voyait plutôt une zone consacrée au domaine médical, en relation directe avec le nouveau Grand Hôpital de Charleroi en construction, tout proche…

Un décret wallon de 2018, relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique, permettra à la Ville de tirer une dernière cartouche: il permet à la commune de devenir l’autorité expropriante sans passer par le gouvernement wallon. Malgré des avis divergents, le collège prendra la décision de lancer la procédure, le conseil suivra. Une procédure longue, âpre, qui a fini par inciter les protagonistes – Cora, De Vlier et Châtelet – à établir le dialogue afin de tenir compte des attentes de chacun. "Il semble que le permis du tracé de la ligne de métro M5, qui a rendu une partie du projet de De Vlier caduc, est un élément qui a incité le groupe à réétudier l’ensemble", avance l’échevin Michel Mathy.

Le principe de ce compromis, c’est qu’on retrouverait sur le site des surfaces commerciales et une zone destinée au biomédical dans des proportions semblables. "12 000 m2 de labos médicaux qui intéressent le GHdC sont prévus, ainsi que 2 000 m2 d’entrepôts logistiques destinés au GHdC, explique l’échevin. Il y aurait aussi 11 000 à 12 000 m2 de surface de vente nette de commerces plutôt axés sur l’aménagement de la maison." Leur surface serait d’au moins 1 000 m2.

Pour l’échevin, ils n’entreraient pas vraiment en concurrence avec le zoning de Cora: certains sont des transferts, d’autres n’existent pas dans le secteur, d’autres encore n’ont pas trouvé d’emplacement sur le site de Cora existant. Parmi les enseignes, Mathy cite Intersport, Electro Dépôt, Maxi Toys, ou d’autres commerces horeca proches existants. "Je pense qu’il y aura une complémentarité avec ce qui est en place, même si certains rayons risquent d’être en concurrence", précise l’échevin.

Ce n’est pas tout. "Une soixantaine de logements (appartements) sont prévus dans la nouvelle mouture du permis. Cela répond à la demande identifiée par le GHdC pour des logements pour son personnel. Un hôtel est aussi envisagé: de quoi répondre à un besoin car la demande ne peut être satisfaite actuellement que par Charleroi et Fleurus. Cela réduirait encore la surface dédiée aux commerces, déjà très réduite."

Le plan répondra aussi à d’autres absences non négligeables: des bornes de rechargement et un distributeur de billets de banque. "Des box pour l’e-commerce seront aussi prévus, et ils devraient avoir un effet positif sur les commerces locaux: des études montrent que le retrait des marchandises commandées via le web incite les acheteurs à fréquenter un à deux autres commerces sur place."

Un nouveau projet plus équilibré, donc, rencontrant les attentes de la Ville, de Cora, du GHdC et du promoteur. Celui des travailleurs aussi, puisque 300 à 400 emplois devraient y être créés, avance Mathy.