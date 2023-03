Deux dealers arrêtés à Fontaine-l’Evêque : 800 g de coke et 3 000 € en cash trouvés sous un frigo

Selon l’information, deux vendeurs sont actifs du côté de Fontaine-L’Évêque, non loin de la rue du Parc et des terrains de football et de tennis. Sur place, les agents déployés découvrent rapidement Mohamed et Islem. Le duo participe à des échanges typiques et semble se servir des buissons aux alentours en guise de cachette pour leur marchandise.

Vendre pour manger

Le 17 novembre dernier, Mohamed et Islem sont interpellés grâce à deux clients “pris en flag” d’achat de cocaïne. Au point de chute utilisé par l’un des dealers, les policiers découvrent 778 grammes de poudre blanche, ainsi que plus de 3 000 euros discrètement planqués sous un frigo. Ce lundi après-midi, Mohamed confirme bien s’être lancé dans l’activité “pour manger et pour vivre.” Islem, lui, confirme n’avoir vendu “qu’à une ou deux reprises” maximum. Les deux hommes nient être en association.

Selon le substitut Henry, c’est bien le cas même si la structure mise en place n’est pas clairement établie. “Ils ont des clients en commun et le lieu d’activité l’est également.” Pour Mohamed, trente mois de prison sont requis. L’échelle de peine monte soudainement pour Islem avec une peine de 4 ans de prison requise. Il faut dire qu’une précédente condamnation à 15 mois de prison, pour des faits similaires, et un état de récidive font un peu tache sur un casier judiciaire.

Un sursis et la plus grande clémence sont plaidés par Me Cigna et Me Druart, à la défense des deux prévenus. Selon le second avocat, Islem n’est autre qu’un “malheureux qui a cédé à la facilité et qui a cru à l’eldorado européen.”

Jugement début avril.