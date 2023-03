Les quelques gouttes de pluie n’ont pas découragé les enfants qui ont entonné de plus belle des chants pour appeler le soleil. “On bat tambour pour des messages de paix et de tolérance. Tous les enfants ont suivi des ateliers avec un animateur de la province. Les jeunes participants ont également fabriqué leur tambour de même que des petites colombes, symboles de paix, ” explique Justine Parlagreco, chargée de projet au Centre culturel farciennois.

Ce rassemblement prônant la tolérance permet d’inclure des élèves venant de l’enseignement spécialisé et, pour la première fois, des élèves du secondaire de Saint-Marie à Châtelineau.

Les élèves de l’enseignement spécialisé de Farciennes ont fait le déplacement après avoir pu discuter en classe de la paix. “Nous préparons ce jour depuis un mois. L’animateur, Eric Dubray, est venu une fois par semaine faire un atelier. Pour bien préparer la journée, nous avons discuté en classe des problèmes en Russie et en Ukraine. Même dans l’enseignement spécialisé c’est important d’en parler. Nous réalisons beaucoup de projets en collaboration avec d’autres et aujourd’hui, sur les 120 élèves, 80 sont venus jouer du tambour et chanter sur la place, ” explique Laurent Colinvaux, professeur dans l’enseignement spécialisé à Farciennes.