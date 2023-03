La femme de ménage dépouille sa cliente handicapée de 15 000 euros

En six mois de temps, Vanessa a fait chauffer la carte bancaire d’une personne atteinte d’un handicap pour effectuer des achats pour plus de 15 000 € en produits de luxe : sac à main, chaussures, vêtements, etc. La personne lésée, incapable de se déplacer pour effectuer ses paiements ou pour aller faire ses courses, a porté plainte en janvier 2018 contre la prévenue.