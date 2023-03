Une remorque déverse son contenu sur la route de la Basse-Sambre

Les WPR Marcinelle sont intervenus pour le constat et la circulation, en fermant deux bandes, tandis que les pompiers nettoyaient la chaussée. Deux dépanneuses, ACF Motors et Senzée, ont été appelés pour libérer la remorque et la camionnette.

Accident sur la route de la Basse-Sambre, le 21 mars 2023 en matinée. ©FVH