Contacté, Alain Goelens, Secrétaire permanent Setca Charleroi Metropole précise les magasins qui resteront fermés jusqu’au 28 mars. “Les magasins fermés sont Marcinelle, Bouffioulx et Montigny-le-Tilleul soit près de 250 travailleurs. Ce sont les trois magasins intégrés de la région. Les franchisés avec l’enseigne AD Delhaize et Proxy Delhaize sont eux ouverts même si AD ne figure plus sur l’enseigne comme à Charleroi Nord et Gosselies.”

Pour rappel, la grève des travailleurs de Delhaize est destinée à s’opposer à la mise sous franchise des 128 magasins intégrés. “L’un des grands dangers est de ne pas respecter et maintenir les avantages sociaux. Un franchisé ne fonctionne pas comme un magasin intégré. En termes du nombre de membre du personnel il y a beaucoup de différences. Dans un intégré il y a plus ou moins 80 personnes tandis que chez un franchisé il y en a 20 plus des étudiants par exemple. Avec 9 200 travailleurs pour 128 magasins soumis à la mesure, cela représente une moyenne de 71 personnes par magasins. Quel franchisé va garder un nombre aussi important de travailleur ? Pour la clientèle aussi il y aura des changements : les prix des produits sont plus chers chez un franchisé”, précise Alain Goelens.