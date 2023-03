La 141e Cavalcade arrive à Fleurus, ces 9 et 10 avril: aucune circulation automobile en centre-ville!

Juste à temps, donc, pour cette 141e édition de la Cavalcade pascale de Fleurus, qui va se dérouler, c’est l’autre certitude, dans une sécurité absolue: "Nous gardons tous en tête le drame de Strépy, entame l’échevin des Fêtes, Francis Lorand. Il est hors de question de prendre le moindre risque, ni pour nos sociétés de gilles et nos paysans, ni pour les groupes invités à prendre part au cortège, ni pour le grand public qui assistera aux différents rendez-vous de ces deux jours". La décision a donc été prise, en concertation avec la police locale et la zone de secours: tout le centre-ville sera interdit à toute circulation automobile, dès 5 heures, dimanche matin, le 9 avril.

Ce premier jour, les gilles quittent leurs QG, ainsi que le groupe des Paysans Bernardins et tous convergent vers l’ancien Hôtel de ville, place Ferrer, pour la remise des médailles d’ancienneté. Des médailles de 20 ans, 30 ans et 40 ans seront décernées, cette année, au sein des trois sociétés de gilles, Les Vrais Amis, Les Sans Pareils et Les Bons Vivants.

Le cortège carnavalesque, lui, démarrera de l’avenue de la Gare, à 15 h. Le parcours sera habituel: en partant du passage à niveau, les 21 groupes emprunteront la rue de la Station, puis tourneront à gauche, dans la rue Vandervelde avant de déboucher sur la chaussée de Charleroi, qu’ils arpenteront jusqu’à l’accès vers la place Albert 1er.

"Il y aura pas loin de 1000 participants dans ce cortège, souligne l’échevin. Nos 500 gilles et quelque 500 membres des nombreux groupes invités". Francis Lorand en a épinglé quelques-uns: le Panteras Marching Band, venu spécialement du Mexique ; les danseurs et musiciens de Kreoly’s, arrivés de Guadeloupe mais aussi le groupe Edelweiss, des Pays-Bas, ou encore, plus proches, les Macrales des Bachères, les danseurs de l’école fleurusienne H-UP et, pour la première fois, un groupe issu de la Maison des Jeunes locale, L’Alternative.

Le rondeau final de cette première journée est attendu à partir de 17 h 15. Le feu d’artifice traditionnel sera tiré sur le parking du magasin Trafic à 22 h 15.

Lundi 10 avril, les sociétés de gilles se baladeront dans les rues de Fleurus à partir de 15 heures. L’ultime offrande à l’orange est programmée pour 17 heures, avec le dernier rondeau diurne sur la place Albert 1er. "Au total des deux jours, se réjouit Francis Lorand, nos gilles ont prévu de distribuer 22 tonnes d’oranges !". Ensuite, à partir de 21 h 30, la "mort du paysan" puis la "mort du gille" signifieront la fin de cette 141e édition. Cette ultime soirée sera animée par un show lumineux de H-UP et un spectacle de feu du groupe Adonias.

Inscrite dans le nouveau processus Visite Fleurus de redynamisation du tourisme local, la Cavalcade est plus que jamais source de fierté pour les Fleurusiennes et Fleurusiens et leurs élus communaux. L’échevin Francis Lorand conclut, avec le sourire: "Comme chaque année, nous accueillerons, pendant ce week-end de Pâques, nos amis irlandais du village jumelé de Wexford. C’est l’occasion de rappeler qu’ils nous avaient dit que, chez eux, pour trouver une fête comparable, il fallait aller vivre la Saint-Patrick, à Dublin !".