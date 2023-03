Plusieurs scènes de coups et blessures sur ses trois enfants et sa compagne : Michael nie en bloc les préventions

Pour cette dernière, la meilleure preuve du danger encouru par les enfants vient du thérapeute qui suit Clara. Ce dernier a eu le bon réflexe de lever son secret professionnel pour rédiger un rapport et le transmettre à la justice. “Ça veut tout dire”, affirme la procureure de division. Condamné par défaut à un an de prison, Michael a depuis lors formé opposition au jugement et est venu s’expliquer ce mardi matin sur les faits de violence qui lui sont reprochés entre 2013 et 2018. Le paternel conteste tout et a sa propre explication pour justifier les accusations formulées par ses enfants. “Il s’agit d’un lavage de cerveau de leur mère. Clara m’a dit que sa mère l’avait forcé à lui dire des choses. Je n’ai jamais levé la main sur mes enfants, mais j’ai seulement crié. C’est leur maman qui ment et un jour les enfants diront la vérité”, confirme le père de famille.

Pour les nombreuses scènes de coups sur sa compagne de l’époque, Michael confirme bien à une seule reprise avoir repoussé la victime, lui occasionnant involontairement un coup au visage. À la défense, Me Ureel plaide un sursis simple pour cette unique scène de violence reconnue par son client. Pour les faits commis sur les enfants, c’est un acquittement qui est sollicité. Pour le parquet, l’opposant doit prendre en charge sa violence familiale. Des mesures probatoires s’avèrent nécessaires.

Jugement le 18 avril.