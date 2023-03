Travaux de rénovation: besoin d'isoler, d'une cuisine, de prises? Ce magasin fait du 2e main à petit prix

À côté des magasins de bricolage plus traditionnels, il existe à Marcinelle un magasin, Cornermat (point de vente de Retrival), dont la spécificité est de proposer des produits au tiers voir au quart du prix d’un commerce traditionnel. Si cela est possible, c’est parce que cette coopérative à finalité sociale (agréée entreprise d’insertion auprès de la Région wallonne) travaille principalement à la déconstruction sélective dans les bâtiments de tout ce qui est matériaux de construction.

“Nous intervenons avant les entreprises du bâtiment pour faire la récupération de tout ce qui peut retourner dans le circuit du réemploi en termes d’équipement ou de matériaux. Cela va de la prise électrique aux portes en passant par les faux plafonds ou encore les cloisons vitrées et la moquette. Nous récupérons tout ce qu’on peut trouver dans un bâtiment, que ce soient des maisons, des écoles ou des immeubles de bureaux : tout est rassemblé soigneusement pour être mis en vente sur nos plateformes”, explique Thibaut Jacquet, un des administrateurs. Une fois les matériaux sélectionnés, ils sont remis en vente à des prix plancher. “Généralement, nos tarifs se situent entre le tiers et le quart du prix du neuf. Même pour des éléments quasi neufs, il y a une différence notable.”

Au-delà des prix très attractifs, l’entreprise base sa philosophie sur des considérations environnementales et sociales. “Nous présentons un triple intérêt pour le public. Il y a l’aspect environnemental car il s’agit d’une économie de ressource. Il y a le côté économique. Forcément, cela concerne le portefeuille des gens. Cela leur permet d’avoir accès à des matériaux pour faire des rénovations et des réparations à moindres coûts. Il y a aussi l’aspect social. Travailler avec une entreprise comme Retrival c’est aussi se tourner vers un secteur de l’économie sociale qui forme et qui donne l’accès au travail à des personnes parfois précarisées ou éloignées de l’emploi, ” conclut Thibaut Jacquet.

Les matériaux et équipements sont disponibles tant pour les professionnels que pour les particuliers.