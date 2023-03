Accusé d'être un mac, il est disculpé par son ex-compagne à l'audience puis acquitté au bénéfice du doute

À voir la joie de Ninel, l’acquittement au bénéfice du doute prononcé ce mercredi matin par la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi est accueilli comme un énorme soulagement. Tombant dans les bras de ses deux avocats, le prévenu remercie sans cesse le tribunal pour cette prise de décision. Poursuivi pour proxénétisme, traite des êtres humains, coups et blessures et tentative d’extorsion, Ninel profite du doute raisonnable pour s’en sortir et retrouve la liberté.