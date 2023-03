Châtelet: déjà les premières escarmouches préélectorales?

En obtenant satisfaction, dans le premier cas. Invoquant un récent arrêt du Conseil d’État, il a exigé que les votes se fassent à main levée, alors que l’habitude locale était jusque-là de voter a priori par groupe. "Je veux vous éviter une éventuelle invalidation des votes du conseil", a précisé le requérant. Après une suspension de séance, la majorité a finalement accepté.

La seconde intervention sentait la poudre… Si, sur le fond, elle était légitime pour obtenir un éclaircissement sur la passation de (modestes) marchés, on la sentait nourrie de rancœur vis-à-vis du 3e échevin, Michel Mathy, qui, lors de la précédente séance, a, selon Daniel Soudant, utilisé les mots "populiste" et "poujadiste" à son encontre.

Un conseiller blessé, donc, qui a demandé des explications sur des achats de boissons alcoolisées dans le cadre de l’organisation des plaines de jeux et de l’opération Place aux enfants, sans qu’il y ait à redire quant à la responsabilité des encadrants. Soudant s’est surtout étonné de voir ces commandes ajoutées à un marché de denrées alimentaires, qui plus est sans qu’il y ait eu de comparaisons de prix et, aussi, sans que des factures distinctes aient été établies pour les différents lots composant ce marché.

Pas toutes les réponses

Le service concerné et le directeur financier avaient répondu point par point aux questions, notamment pour préciser qu’une mise en concurrence avait eu lieu. L’échevin Mathy s’est tenu à ces réponses, insistant notamment sur la légalité de la facture unique détaillant les lots.

Le conseiller est demeuré sur sa faim, sans avoir obtenu toutes les réponses espérées. Restant avec son œuf à peler, il s’est adressé à l’échevin "qui se voit déjà dans la peau du futur président du conseil". Il a reconnu ses compétences, mais en soulignant son déficit assertif et son manque de charisme…

Les premières escarmouches préélectorales ne manquent pas de piment, à Châtelet, où le mayeur Daniel Vanderlick a annoncé récemment qu’il mettrait fin à sa carrière politique à la fin de son mandat.