Même s’il y avait de fortes chances que l’édition 2023 y retourne, c’est confirmé… et en mode XXL !

Du 8 avril au 8 mai, ce sont plus de 80 stands qui trouveront place sur l’esplanade Caterpillar pour accueillir familles et amis. L’un des représentants des forains Thomas Delforge se réjouit de l’événement à venir. “Le succès de l’année dernière a été tel qu’il a été pas été trop difficile d’organiser l’édition 2023. Nous avons veillé à corriger ce qui devait l’être comme un parking plus grand par exemple. Le champ de foire sera lui aussi plus grand et des nouveautés sont attendues également donc un manège de chevaux de bois l’un des trois seuls existant en Belgique et un grand 8. L’attraction est à ce point grande qu’elle nécessite une installation avant les autres car elle est transportée dans huit semi-remorques et une grue. Pour se poser nous avons prévu 2 terrasses de 400 m². Stands de bouche : beignets et autres sont également prévus. Les forains qui avaient pris le risque de venir l’an dernier seront bien évidemment là. ”, commente Thomas Delforge.

Si tout semble près pour passer un agréable moment entre amis et en famille, tout le monde croise les doigts pour que le bon temps soit aussi au rendez-vous.

Pour en profiter un maximum, la foire est prolongée d’une semaine afin de pouvoir être accessible durant la première semaine des congés scolaires du Printemps.