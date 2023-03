La Sambrienne s'engage pour les objectifs de développement durable de l'ONU

L’objectif est simple : analyser comment favoriser au sein de La Sambrienne des actions contribuant aux 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU.

La société de logements publics souhaite être un acteur majeur de la transition environnementale de sa région et s’inscrira dans une logique de développement durable. Sa feuille de route pour les prochaines années s’orientera en effet en 3 axes :

Développer un service d’intérêt général de qualité, en développant les mesures d’accompagnement au bénéfice de nos locataires et candidat-locataires,

Développer un habitat durable, soutenable et éco-efficient,

Développer un modèle d’excellence sur les plans organisationnel et environnemental.

Partant d’une analyse de l’organisation actuelle de La Sambrienne et des actions reprises dans son Contrat d’Objectifs, il s’agira de voir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Ce diagnostic servira à définir de nouvelles actions et mesures et de les programmer dans le temps.