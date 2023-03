Dangereux sur la route, Patrick effectue plusieurs manœuvres pour envoyer son ex-compagne dans le décor

Coups et blessures, harcèlement, entrave méchante à la circulation et menaces. La liste des préventions reprochées à Patrick est longue. Mais la multiplicité des faits commis par ce dernier n’a pas poussé le prévenu à venir se défendre, ce jeudi matin, face à la justice. Sans surprise, défaut a donc été requis contre Patrick. Pour le parquet, l’ex-compagnon représente un “degré de dangerosité assez élevé”. Dès la fin de sa relation sentimentale avec Murielle (prénom d’emprunt), l’homme faisant défaut a adopté un comportement harcelant, menaçant et violent. Ce qui aurait pu provoquer des conséquences dramatiques.