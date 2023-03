Districts, anciennes communes, quartiers… on peut s’y perdre : qu’est ce qui change pour vous ?

“Les districts ont été créés en tablant sur le fait qu’avec 55 quartiers avec des identités fortes, démultiplier tous les investissements 55 fois… c’est très compliqué. Et s’occuper de la Ville dans son entièreté est parfois beaucoup trop large, pour des projets plus ciblés. Les citoyens risquent de ne plus s’y retrouver. Il fallait dès lors trouver une nouvelle échelle de réflexion plus pertinente. Dans la littérature du développement territorial, on voit que des villes qui ont une belle politique de développement sont celles comptant aux alentours de 40 000 habitants. C’est à cela que correspondent nos districts”, explique en préambule Julie Patte.

Même si certains districts sont plus vastes que d’autres, le nombre d’habitants y est sensiblement le même. Cela permet aussi d’offrir des services aux citoyens. De cette manière, on peut trouver dans chacun d’eux : un commissariat de police, une maison communale, une antenne sociale du CPAS ou encore un espace citoyen. C’est-à-dire une logique de service public, qui reste raisonnable en termes d’investissements selon les autorités locales.

En parallèle du découpage territorial en districts vient se greffer toute la dynamique de la participation citoyenne. “Un district n’est pas l’autre. Une attention particulière est apportée à l’identité forte des quartiers et des anciennes communes. Pour exemple, ce sont les Gosseliens qui ont mis sur pied un projet de BD indépendamment de la Ville de Charleroi. On ne peut pas nier ni mettre de côté un attachement identitaire à une commune. Il en est de même avec le folklore comme la Madeleine qui concerne plus particulièrement Jumet Heigne et Gohyssart.”

Pour ce qui est du volet participatif et actions citoyennes, on est plus sur un écosystème quartiers/districts, selon Julie Patte. Même si la notion de district est encore un peu vague dans le chef de nombreux Carolos, elle est tout à fait concrète dans le milieu associatif d’après l’échevine, notamment à la Maison de la Participation et des Associations (MPA). “Une de ses missions est de “réseauter” au sein des districts : quand un citoyen vient avec un projet de participation, le mettre en contact avec toutes les forces vives du district. L’idée étant qu’ensemble, on est plus fort. En favorisant des interactions entre les différents acteurs de la vie associative dans un même district, on peut mutualiser les savoirs et les actions… avec un impact plus fort pour les citoyens.”

De l’hyperproximité (avec les quartiers) à la gestion générale d’une grande ville en tant que telle (Charleroi Métropole, c’est-à-dire une trentaine de communes), le découpage en districts, en anciennes communes et en quartiers semble avoir toute sa raison d’être.