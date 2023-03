Ensemble avec les Personnes extraordinaires : 10 000 visiteurs à la HEPH Condorcet

Depuis plusieurs semaines, l’événement 2023 est en préparation dans les coulisses. Dans sa dernière édition, le magazine Mad(e) In Hainaut revient sur l’organisation. “Le thème de cette édition sera la bande dessinée. Les animations de sensibilisation y seront liées, les Extra Kids danseront sur des génériques de dessins animés tirés de la BD, mais il y aura aussi des activités sportives, comme le Jogging Challenge”, y précise l’organisateur Sébastien Corazza. On retrouvera aussi au programme le concours de talents extraordinaires, où un jury récompensera des candidats porteurs de handicap qui s’exposeront au chant, à la danse, etc. Un marché des producteurs locaux verra aussi le jour pour cette année, une grande première. Le samedi, l’école se transformera en place de marché avec fromages, charcuteries, apéritif, chocolats, confiseries, etc.

D’après les organisateurs, c’est l’un des plus importants événements de sensibilisation au handicap en Wallonie, "qui favorise l’interactivité entre public ordinaire (valide) et extraordinaire (en situation de handicap)."

> Programme complet : https://www.personnesextraordinaires.be/