Faire revenir les musées au centre-ville de Charleroi: le nouveau pôle muséal se dessine peu à peu

Désormais, son conseiller culturel, Pascal Verhulst, précise la philosophie derrière cette volonté avouée: "L’idée, c’est bien de ramener, à terme, le musée du verre au centre-ville. Il aurait alors beaucoup plus de superficie pour mieux présenter sa collection. Et en se situant à proximité du Musée des Beaux-Arts, de Charleroi danse et du projet BD du PBA, ça favoriserait les synergies". Deux certitudes s’imposent, cependant: "Si cela se fait comme espéré, il y aura besoin de reconstruire de l’immobilier car les bâtiments envisagés ne conviennent pas en l’état. Et tout cela ne pourra forcément se concrétiser que lors de la prochaine législature, si les électeurs le décident".

Le musée du verre un peu plus opaque

Première concernée par ce déménagement, la conservatrice du Musée du Verre, Catherine Thomas, préfère rester prudente: "Je vois la volonté de la Ville et je la comprends. Mais si déménagement il y a, ça prendra de toute façon beaucoup de temps. Il faut réfléchir à comment réussir cette transition. Pour l’instant, je suis sur le site du Bois du Cazier et c’est là que je travaille au développement du musée".

Elle ne cache quand même pas qu’un gain de place serait bienvenu: "Je rêverais de pouvoir aménager une galerie rien que pour présenter les merveilleux vitraux que nous avons en collection et que le public ne voit quasiment jamais", sourit-elle, en conclusion.

Mais des précisions pour la bande dessinée

Par contre, au niveau du projet "BD", les choses sont plus claires. Marie Noble, la nouvelle directrice du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le reconnaît d’emblée, sans paradoxe: "Je ne suis pas spécialiste des arts de la scène, d’où mon envie de toujours poursuivre le travail dans la transdisciplinarité. Au moment de remettre mon dossier de candidature, je savais qu’il fallait proposer un projet pour relancer toute l’aile droite du PBA". Cette extension vitrée moderne, qui attire l’œil du passant autant que la façade historique du bâtiment, va donc, ce n’est plus un secret, abriter une structure pérenne, consacrée au 9e art. Musée, centre d’évocation, maison de la narration graphique, le nom et la définition de l’endroit ne sont pas encore établis.

Dans le chef de la directrice, par contre, il existe une certitude: "Je n’ai pas la volonté de créer un musée monolithique. Il y a trois plateaux disponibles, qu’il faut faire revivre, l’espoir est de développer chaque plateau dans une vision et des fonctions distinctes et complémentaires". Ainsi, en tout état de cause, un étage serait consacré à la monstration des aspects historiques de la bande dessinée belge. "À minima, cette zone se penchera sur l’école de Marcinelle mais probablement bien plus, même si rien n’est encore fixé à ce propos". Un autre étage permettra d’accueillir des expositions temporaires, "avec des focus réguliers sur divers aspects de la bande dessinée mais aussi, de manière plus large, sur la création contemporaine en ma tière de narra tion graphique". Le dernier espace, plus que vraisemblablement au rez-de-chaussée de l’aile moderne, serait appelé à devenir un espace d’ébullition constante, qui offrirait des résidences artistiques, ou un accueil équivalent, à des auteurs, dessinateurs, créateurs de BD, avec, vraisemblablement, un biais en faveur de la narration séquentielle alternative, plutôt que les albums à visée commerciale grand public.

L’expertise de Marie Noble, dont le CV comprend la direction de la Foire du Livre de Bruxelles, devrait assurer le succès de l’entreprise. Elle n’envisage pas pour autant d’y aller seule, avec l’équipe motivée et dynamique du PBA: "La force de la Culture à Charleroi, c’est que ses opérateurs se parlent et collaborent. Le BPS22, le Vecteur, Papier Carbone sont autant de partenaires potentiels qui vont être contactés". La directrice du PBA le révèle également: "Un muséographe est mis à notre disposition par la Ville de Charleroi, dans le cadre de ce projet lié à la BD. Cette personne va notamment nous aider, dans un premier temps, à établir une liste de partenaires clés pour la réussite du dossier. Nous n’allons pas hésiter à mobiliser le Centre belge de la bande dessinée, à Bruxelles, ou le Salon d’Angoulême, en France".

Il n’y a là aucune surprise, il sera aussi question de financement: "Il faut boucler le dossier puis il y aura des sous à aller chercher pour faire tourner ce nouvel outil culturel", conclut la directrice, qui confirme: "En l’état actuel, l’ouverture des lieux est toujours envisagée pour début 2026".