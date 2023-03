Enervée contre ses voisins septuagénaires, Tamara déverse de l’eau de Javel sur René

Aspergé d’eau de Javel sur le trottoir

Le 21 septembre 2019, la zone de police locale a été contrainte d’intervenir à trois reprises en quelques heures seulement au sein de l’immeuble à appartements. Selon la partie civile, la première intervention policière s’explique par l’attitude menaçante de Tamara, qui vit au troisième étage de l’immeuble. “Il y a eu des injures à cause de l’odeur de cuisson jugée désagréable par la prévenue. Elle a hurlé dans le couloir et s’est montrée menaçante”, détaille-t-on du côté des victimes. Un peu plus tard, la police est de nouveau requise. Tamara est suspectée d’avoir volontairement déversé un seau d’eau sur le palier des septuagénaires.

Lassée, en colère, Tamara n’en reste pas là et confirme ce vendredi matin face à la justice avoir une nouvelle fois réagi à la suite “d’un pétage de câbles”. Alors qu’il se trouvait sur le trottoir, René a été aspergé d’eau de Javel provenant d’une des fenêtres du troisième étage. Cette dernière scène fut celle de trop.

Une situation pénale très inquiétante

Hormis la scène avec l’eau de Javel, le parquet reproche également à Tamara d’avoir harcelé ses voisins. Mais selon cette dernière, ce sont bien ses voisins qui usent d’insultes et d’esclandre au quotidien. Le substitut Bury, lui, est convaincu que c’est bien la prévenue qui pourrit la vie des deux victimes. Et l’inquiétude est de mise, vu le nombre de nouvelles notices arrivant sur les bureaux du parquet. “Ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Une instruction est d’ailleurs en cours pour une tentative de meurtre, des coups et blessures, une rébellion, etc. Et ce vis-à-vis d’autres personnes également. Récemment encore, une nouvelle notice est arrivée au parquet pour harcèlement et rébellion”, précise le magistrat qui veille à la protection de la société.

Ce dernier considère que Tamara représente un certain danger pour autrui et que sa place est désormais entre quatre murs. “Pas ceux de votre appartement, hein. Mais bien les murs de la prison de Mons”, insiste-t-il. Un dernier avertissement, fixé à 18 mois de prison, est requis contre la prévenue. Cette dernière plaide une nouvelle mesure de suspension, déjà obtenue par le passé. Jugement dans un mois.