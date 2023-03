Marcinelle : inauguration en musique pour l’école du Centre

Après un an et demi de travaux, les élèves et leurs professeurs ont pu quitter les installations en préfabriqué pour réintégrer des classes flambant neuves au sein d’un bâtiment dont l’isolation a été revue de fond en comble. Pour un budget d’un peu plus de 3 millions d’euros, il a été possible de procéder notamment à la pose de nouvelles menuiseries extérieures avec double vitrage à haut rendement et anti-solaire en alu de teinte foncée, l’installation de nouveaux radiateurs et de nouveaux systèmes de régulation de chauffage ou encore au remplacement des couvertures de toitures. Afin de respecter la façade, témoin de son passé, les travaux d’isolations ont été réalisés de l’intérieur. Tout cela permettra une économie de moitié pour la consommation de gaz et d’un quart pour la consommation d’électricité.

Les travaux font partie d’un programme de 12 millions euros par an, piloté par IGRETEC qui s’inscrit plus largement dans le Plan Pluriannuel d’investissement 2019-2024 de la Ville de Charleroi.

Depuis le début de la mandature ce sont près de 150 millions d’euros dont 60 millions de Renowatt qui ont été investis pour la rénovation de bâtiments communaux.

Ce chantier de grande ampleur n’est pas le dernier. À Roux l’école Lepage, à Ransart l’école du Tailleny, l’école de la Digue et l’école du Phoenix doivent encore passer sur le billard énergétique. Bien que des économies soient déjà réalisées dans les bâtiments rénovés, il faudra encore patienter pour offrir une indépendance en électricité à certains bâtiments communaux via la pose de panneaux photovoltaïques. “Tout cela interviendra dans une deuxième phase. Ce ne sont pas juste les écoles qui sont concernées mais tous les bâtiments ayant une structure le permettant”, commente Xavier Desgain.