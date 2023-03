Pointe à 160 km/h, virages pris “comme un pilote de course” : Dorian échappe de peu à la prison

Durant deux kilomètres, les policiers ont eu l’excellente d’idée de ne pas broncher, mais plutôt de relever les infractions de Dorian. “On parle même d’un véhicule esquivé de justesse, d’un virage pris comme s’il s’agissait d’un pilote de course et d’une accélération à 160 km/h sur une route limitée à 70 km/h”, précisait le substitut Signor. Une fois les gyrophares actionnés, Dorian n’a pu que s’arrêter et constater les dégâts…

Comme requis par le parquet, Dorian a obtenu une peine de travail de 100 heures ce jeudi matin. Au cas où, une peine de 8 mois de prison est prévue, si le jeune homme n’effectue pas la peine de travail.