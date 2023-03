Charleroi: le plan trottoirs local soutenu par un plan trottoirs à l'échelle wallonne

Dans ce cadre, il est prévu d’améliorer l’accessibilité des espaces publics, trottoirs, places, sentiers, bâtiments… À Charleroi, l’autorité ville a décidé de prendre sa part. Un plan trottoirs a ainsi été mis en œuvre à l’initiative de l’échevin de la Voirie Éric Goffart. Il ne porte évidemment que sur les cheminements piétons de la commune. Inédit à l’échelle de la Wallonie en termes de méthodologie et d’investissements en fonds propres, ce plan auquel un budget de 5 millions d’euros a été alloué associe les usagers à l’amélioration de leur cadre de vie. Via les conseils consultatifs et de participation, les citoyens ont en effet été invités à exprimer leurs préférences et désidérata.

Mais à côté des voiries communales, il y a les régionales qui sont du ressort de la Wallonie. Selon Maxime Hardy, "des mandataires locaux et citoyens dénoncent l’état déplorable de nombre de ces trottoirs. Des problèmes d’accessibilité par une partie de la population, comme les personnes à mobilité réduite, ou encore des accidents résultant du défaut d’entretien de ces aménagements ont ainsi été constatés à de multiples reprises".

Le ministre Henry le rappelle: "La Région intervient pour les réparations urgentes, particulièrement en cas de danger. Par ailleurs, et c’est une nouveauté depuis 2019, lors d’une réhabilitation de voiries ou travaux d’investissement, les trottoirs sont inclus dans l’étude et leur réfection est prise en charge par la Région et la commune s’il y a une demande particulière de sa part. Concernant, les prestations d’entretien préventif, le relevé est toujours en cours via la Banque de Données des routes".

Le ministre le reconnaît, à ce moment-ci du processus: "Mon administration n’en pas encore estimé le coût. Quand cela sera le cas, nous pourrons envisager dès ce printemps dans le cadre du plan d’Actions Wallonie Piétonne un budget annuel pour réaliser cet entretien des trottoirs régionaux et la mise à niveau des traversées." Encore un peu de patience donc.